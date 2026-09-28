· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η δουλειά ενόψει Ολυμπιακού

Ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι είχε το σημερινό πρόγραμμα των «πράσινων.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η δουλειά ενόψει Ολυμπιακού
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Σε κανονικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» να προπονούνται το πρωί της Δευτέρας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαφορετικές ασκήσεις, με το βάρος αρχικά να πέφτει στην προθέρμανση και στη συνέχεια στην κυκλοφορία της μπάλας.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, μέσα από το οποίο οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν σε συνθήκες αγωνιστικής έντασης.

Οι παίκτες των «πράσινων» θα επιστρέψουν στο «Γ. Καλαφάτης» το πρωί της Τρίτης, όταν και είναι προγραμματισμένη η επόμενη προπόνηση της ομάδας.

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