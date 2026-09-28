Καβάλα: Στη ΜΕΘ o 16χρονος παίκτης που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία Θάσου.

Ο νεαρός αθλητής παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τα επόμενα δύο 24ωρα να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της υγείας του. Σύμφωνα με την ενημέρωση των γιατρών, έχει σφυγμούς, ωστόσο εξακολουθεί να μην έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Ο 16χρονος, που αγωνίζεται στον Βύρωνα Καβάλας, προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, χτύπησε το κεφάλι του στην τοιχίο των εξεδρών.

Ο ποδοσφαιριστής έχασε άμεσα τις αισθήσεις του και ο γιατρός του αγώνα έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Η αναμέτρηση διακόπηκε και ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διακομιδή του.

Στον 16χρονο, παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Καβάλα και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη ΜΕΘ. Έκτοτε βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.