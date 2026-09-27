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Καβάλα: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή, χτύπησε το κεφάλι του στο τοιχίο της κερκίδας

Ο νεαρός παίκτης του Βύρωνα Καβάλας προσέκρουσε με το κεφάλι σε τοιχίο της κερκίδας στη Θάσο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας, με τον αγώνα με τον Αίαντα Παναγίας να οδηγείται σε οριστική διακοπή. 

Καβάλα: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή, χτύπησε το κεφάλι του στο τοιχίο της κερκίδας
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πρεμιέρα της Β' ΕΠΣ Καβάλας στη Θάσο, καθώς 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Αίαντα Παναγίας.

Το ατύχημα, σύμφωνα με το Kavala News, συνέβη μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής διεκδίκησε την μπάλα στον αέρα κοντά στην πλάγια γραμμή, έχασε την ισορροπία του και κατευθύνθηκε προς το τοιχίο της κερκίδας.

Ο 16χρονος χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχίο κι έπεσε στο έδαφος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο γήπεδο. Ο γιατρός του αγώνα έσπευσε στο σημείο και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του.

Το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε μετά το περιστατικό και διακόπηκε οριστικά. Ο Αίας Παναγίας και ο Βύρων Καβάλας εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον 16χρονο ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του, ευχόμενοι να έχει καλή εξέλιξη η κατάσταση της υγείας του.

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