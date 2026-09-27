Super League 2: Μεγάλες νίκες για ΑΕΛ και Πανιώνιο - Έκανε... σεφτέ η Νίκη Βόλου

Με πρωταγωνιστή τον Φίλιπ Μπαΐνοβιτς, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και βρήκε δίχτυα στο 84ο λεπτό, ο Πανιώνιος επικράτησε με 1-0 της Ζακύνθου στη Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League 2.

Οι «κυανέρυθροι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ισοπαλία στην Καρδίτσα την προηγούμενη εβδομάδα και ανέβηκαν προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκάτοικο την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας πήρε επίσης τους τρεις βαθμούς, επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΟΚ Β’ στην AEL FC Arena. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Μπούσης μόλις στο 6ο λεπτό, διαμορφώνοντας από νωρίς το τελικό αποτέλεσμα.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Νίκη Βόλου, η οποία έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο της. Οι Βολιώτες επικράτησαν με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, χάρη σε δύο γκολ μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών. Ο Βαφέας άνοιξε το σκορ στο 63’, ενώ ο Μάντζης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 68’.

Την ίδια ώρα, ο Απόλλων Καλαμαριάς πανηγύρισε την πρώτη του νίκη μετά την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας, με τον Ατσκα να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης.