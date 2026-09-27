Εθνική Ελλάδας: Οι πιθανότητες που δίνει ο υπερυπολογιστής στο «διπλό» της Εθνικής

Πόσες πιθανότητες δίνει το Opta Analyst στην Εθνική μας να φύγει με το τρίποντο από τη Γερμανία 

Εθνική Ελλάδας: Οι πιθανότητες που δίνει ο υπερυπολογιστής στο «διπλό» της Εθνικής
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Η Εθνική Ελλάδας μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League, επί της Σερβίας εκτός έδρας στο Βελιγράδι με το buzzer beater του Τάσου Δουβίκα, ευελπιστεί να συνεχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στη διοργάνωση.

Απόψε (27/09, 21:45) αντιμετωπίζει ίσως το δυσκολότερο της τεστ, καθώς αντιμετωπίζει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ στο Άουγκσμπουργκ. Η Γερμανία έχει και έξτρα πίεση να πάρει απόψε τους τρεις βαθμούς αφού έμεινε στο «Χ» με την Ολλανδία στην πρεμιέρα και τυχόν απώλεια βαθμών θα δημιουργούσε δυσφορία στα «Πάντσερ» ενόψει της συνέχειας.

Ωστόσο, πόσες πιθανότητες συγκεντρώνει το «διπλό» της Εθνικής μας επί Γερμανικού εδάφους;

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του opta analyst, το σενάριο η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να φύγει από τη Γερμανία και με τους τρεις πόντους στις αποσκευές της δε θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σύμφωνα με τις προσομοιώσεις φεύγει με το τρίποντο στο 16,5% των περιπτώσεων.

Από την άλλη σύμφωνα με το Opta Analyst, η Γερμανία αναδεικνύεται νικήτρια στο 64,7% των προσομοιώσεων, ενώ το «Χ» έχει 18,8% πιθανότητες.

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Η Εθνική μας λοιπόν καλείται απόψε στο Άουγκσμπουργκ να διαψεύσει τα προγνωστικά και να παλέψει κόντρα στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

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