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Γερμανία – Ελλάδα: Οι σκέψεις του Κλοπ, ενόψει της αναμέτρησης του Nations League

Οι επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ για την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Εθνική Ελλάδας στην WWK Arena, για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Γερμανία – Ελλάδα: Οι σκέψεις του Κλοπ, ενόψει της αναμέτρησης του Nations League
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Η Εθνική Ελλάδας έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στη Γερμανία στην WWK Arena.

Η «Νασιοναλμάνσαφτ» αναμένεται να προχωρήσει σε rotation, ενώ ο Γιούργκεν Κλοπ έχει να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες. Οι Μουσιάλα, Χάβερτς και Σλότερμπεκ δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση, την ώρα που η Γερμανία αναζητά τη νίκη μετά το 1-1 της πρεμιέρας απέναντι στην Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Με βάση τις εκτιμήσεις των γερμανικών ΜΜΕ, ο Νίμπελ αναμένεται να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του τους Τα και Μπίσεκ στο κέντρο της άμυνας. Στα δύο άκρα της οπισθοφυλακής αναμένεται να αγωνιστούν οι Τρόι και Μπέρενς.

Στη μεσαία γραμμή οι Κίμιχ και Ενμέτσα φαίνεται πως έχουν προβάδισμα για τις δύο θέσεις στον άξονα, ενώ ο Γκνάμπρι αναμένεται να αναλάβει ρόλο επιτελικού μέσου, πίσω από την επιθετική γραμμή. Οι Αντεγέμι και Σάντε θα κινούνται στα επιθετικά άκρα, με τον Εμπντουαλίμπ στην κορυφή.

Η πιθανή ενδεκάδα της Γερμανίας: Νίμπελ, Τρόι, Τα, Μπίσεκ, Μπέρενς, Κίμιχ, Ενμέτσα, Γκνάμπρι, Αντεγέμι, Σάντε, Εμπντουαλίμπ

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