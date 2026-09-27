«Σε αναμμένα κάρβουνα» η Λίβερπουλ: Τραυματίστηκε με τη Σουηδία ο Ίσακ

Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, καθότι ο Αλεξάντερ Ίσακ υπέστη πρόβλημα τραυματισμού και αποχώρησε από την αναμέτρηση της Σουηδίας με τη Ρουμανία (2-1) για την πρώτη αγωνιστική του Nations League.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος αφότου είχε σκοράρει για το 1-0 των Σκανδιναβών, δέχθηκε ένα ισχυρό πάτημα από αντίπαλο, κάτι που του προκάλεσε αιμορραγία.

Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο ίδιος ο Ίσακ είπε: «Ήταν ένα γερό πάτημα, φαίνεται εξάλλου. Όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι χρειάζεται λίγος χρόνος για να υποχωρήσει ο πόνος, αλλά πιστεύω ότι θα είμαι εντάξει».

Το ακριβές μέγεθος του προβλήματος αναμένεται να εκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, με το ιατρικό επιτελείο της Λίβερπουλ να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή.