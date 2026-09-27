«Σε αναμμένα κάρβουνα» η Λίβερπουλ: Τραυματίστηκε με τη Σουηδία ο Ίσακ
Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Λίβερπουλ για την κατάσταση του Αλεξάντερ Ίσακ, με τον επιθετικό να αποκομίζει πρόβλημα τραυματισμού στην αναμέτρηση της Σουηδίας με τη Ρουμανία για το Nations League.
Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, καθότι ο Αλεξάντερ Ίσακ υπέστη πρόβλημα τραυματισμού και αποχώρησε από την αναμέτρηση της Σουηδίας με τη Ρουμανία (2-1) για την πρώτη αγωνιστική του Nations League.
Συγκεκριμένα, ο 27χρονος αφότου είχε σκοράρει για το 1-0 των Σκανδιναβών, δέχθηκε ένα ισχυρό πάτημα από αντίπαλο, κάτι που του προκάλεσε αιμορραγία.
Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο ίδιος ο Ίσακ είπε: «Ήταν ένα γερό πάτημα, φαίνεται εξάλλου. Όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι χρειάζεται λίγος χρόνος για να υποχωρήσει ο πόνος, αλλά πιστεύω ότι θα είμαι εντάξει».
Το ακριβές μέγεθος του προβλήματος αναμένεται να εκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, με το ιατρικό επιτελείο της Λίβερπουλ να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή.