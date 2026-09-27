Τσιτσιπάς: Ξεκινάει από τα προκριματικά την πορεία του στο Japan Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα εκκινήσει την πορεία του στο 500αρι της Ιαπωνίας από τα προκριματικά, με τον Έλληνα πρωταθλητή να καλείται να προσπεράσει το εμπόδιο του Γιοσιχίτο Νισιόκα (No.210), που αγωνίζεται στη διοργάνωση της πατρίδας του με wildcard.

Για να σφραγίσει το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό του Japan Open, ο «Στεφ» χρειάζεται δύο νίκες. Σε περίπτωση επικράτησης στον πρώτο αγώνα, στον δεύτερο και καθοριστικό γύρο θα διασταυρώσει την ρακέτα του με τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ρίνκι Χιτζικάτα (Νο.82) και τον Καμίλο Ούγκο Καράμπελι (Νο.75).

Το ταμπλό των προκριματικών: