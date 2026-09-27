Εθνική Ελλάδας: Πού θα δείτε τη μεγάλη μάχη με τη Γερμανία και τα υπόλοιπα ματς του Nations League
Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, αλλά και όλων των αγώνων της Κυριακής (27/9) για το Nations League.
Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μία μεγάλη πρόκληση στη 2η αγωνιστική της League A του Nations League, καθώς αντιμετωπίζει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ στο Άουγκσμπουργκ, το βράδυ της Κυριακής (27/9).
Το Γερμανία - Ελλάδα θα αρχίσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA και το Novasports Start.
Η «γαλανόλευκη» έκανε ιδανική πρεμιέρα στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, καθώς νίκησε 2-1 με ανατροπή στη Σερβία. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε στην ομάδα σημαντική ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Η Γερμανία, από την πλευρά της, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Ολλανδία στο Άμστερνταμ.
Τα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League
Το πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές αναμετρήσεις για τη 2η αγωνιστική του Nations League.
Στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα και τη Γερμανία, η Σερβία θα υποδεχθεί την Ολλανδία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση στο Όσλο. Η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, σε ένα ακόμη παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της ημέρας.
Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (27/09) στο Nations League
- 16:00 Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν Novasports Prime
- 19:00 Αυστρία – Κόσοβο Novasports Start
- 19:00 Γιβραλτάρ – Ανδόρα Novasports 4HD
- 19:00 Δανία – Ουαλία Novasports 3HD
- 19:00 Σερβία – Ολλανδία Novasports 2HD, ALPHA
- 21:45 Γερμανία – Ελλάδα Novasports Start, ALPHA
- 21:45 Ισραήλ – Ιρλανδία Novasports 2HD
- 21:45 Νορβηγία – Πορτογαλία Novasports 1HD