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Intercontinental Cup: Η G-League United νίκησε τη Ρίτας και κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο!

Η επίλεκτη ομάδα της G-League νίκησε 89-86 τη Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Intercontinental Cup και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Intercontinental Cup: Η G-League United νίκησε τη Ρίτας και κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο!
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Η G-League United πήρε το τρόπαιο μετά από δύο διαδοχικούς χαμένους τελικούς απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα, το 2024 και το 2025.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Πεκίνο, μετά τις τρεις προηγούμενες εκδόσεις που είχαν φιλοξενηθεί στη Σιγκαπούρη. Η Ρίτας Βίλνιους προσπάθησε να πραγματοποιήσει ακόμη μία μεγάλη ανατροπή, όπως είχε κάνει πέρυσι στον τελικό του BCL απέναντι στην ΑΕΚ, όταν επέστρεψε από το -20, αλλά και στον φετινό ημιτελικό του Intercontinental Cup με την Μπόκα Τζούνιορς.

Η λιθουανική ομάδα βρέθηκε να χάνει με 13 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου, όμως αντέδρασε κι έφερε ξανά το παιχνίδι σε απόσταση ενός καλαθιού στα τελευταία λεπτά. Η G-League United πήρε εκ νέου προβάδισμα τεσσάρων πόντων με πρωταγωνιστή τον Σον Ιστ, πριν ο Γιόγκελα μειώσει σε 89-86 με τρίποντο, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Ιστ ήταν ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών (2/2), ενώ ο Μαρτσουλιόνις αστόχησε στο τελευταίο μακρινό σουτ, με τη G-League United να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου.

Όσον αφορά στις κατακτήσεις, η Ισπανία παραμένει στην κορυφή της λίστας με εννιά τρόπαια, ενώ ακολουθούν η Βραζιλία κι οι ΗΠΑ με τέσσερις τίτλους. Η Ελλάδα έχει πανηγυρίσει τρεις φορές την κατάκτηση του Intercontinental Cup, με τον Παναθηναϊκό να το κατακτά το 1996, τον Ολυμπιακό το 2013 και την ΑΕΚ το 2019.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 18-28, 26-9, 21-31.
G-LEAGUE UNITED: Ουκομάντου 6, Τζόρνταν Τζόνσον 3, Ουίλερ 15 (8 ριμπ.), Κινόνες 11, Γκριλ 6, Κέλι 7, Έρικ Ντίξον 18, Ιστ 19, Τζούρντεν 3.
ΡΙΤΑΣ: Ντίβο 11, Μαρτσουλιόνις 12, Λίντο 3, Ραντζεβίτσιους 9, Γκουντάιτις 7, Μπρούνκε 15 (9 ριμπ.), Ουρμπόνας, Γκίντις Μασιούλις 14, Γιόγκελα 15, Παλιουκένας.

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