Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, με την εικόνα του εργοταξίου να έχει αλλάξει εντυπωσιακά μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους. Η σύγκριση της προόδου των εργασιών από πέρυσι μέχρι σήμερα αποτυπώνει το μέγεθος της εξέλιξης, με το νέο «σπίτι» των «πράσινων» να παίρνει πλέον ξεκάθαρη μορφή.

Το βίντεο που παρουσιάζει την πορεία των έργων σε διάστημα 12 μηνών καταγράφει τη σημαντική μεταμόρφωση του χώρου, καθώς οι εξέδρες και ο σκελετός του γηπέδου έχουν ήδη αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, στον διπλανό χώρο, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες θεμελίωσης των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, με τα πρώτα μπετά να έχουν ήδη πέσει.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου τον Σεπτέμβριο του 2027, με την καθημερινή πρόοδο των εργασιών να φέρνει σταδιακά πιο κοντά την επιστροφή του Παναθηναϊκού στο νέο του γήπεδο. Ένα έργο που αποτελεί σημαντικό σταθμό για τον σύλλογο και το οποίο, εφόσον τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους «πράσινους» τη συγκεκριμένη περίοδο.