Η Μπασκόνια έκανε την ανατροπή στο τέλος κόντρα στη Μπούργος και μπήκε με το «δεξί» στην ACB (vid)

Η Μπασκόνια ολοκλήρωσε στο φινάλε την ανατροπή και πέρασε με 97-98 από την έδρα της Μπούργος, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν.

Η Μπασκόνια έκανε την ανατροπή στο τέλος κόντρα στη Μπούργος και μπήκε με το «δεξί» στην ACB (vid)
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Με απίθανο φινάλε και μεγάλη ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Μπασκόνια έφυγε με το «διπλό» (97-98) από την έδρα της Σαν Πάμπλο Μπούργκος, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη φετινή Liga ACB.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε... θρίλερ, με τους γηπεδούχους να επιβάλλουν τον ρυθμό τους στο δεύτερο ημίχρονο και να χτίζουν προβάδισμα 12 πόντων (93-81) στην τελευταία περίοδο. Ακόμη και δύο λεπτά πριν τη λήξη, η Μπούργκος διατηρούσε ασφαλές προβάδισμα (93-84), δείχνοντας πως είχε αγκαλιάσει τη νίκη.

Ωστόσο, με αντεπίθεση διαρκείας και τον Έι Τζέι Λόουσον να ηγείται, η ομάδα της Βιτόρια έτρεξε ένα μεγάλο σερί και ισοφάρισε σε 93-93. Παρά το καλάθι του Στιούαρντ που έδωσε εκ νέου «ανάσα» στην Μπούργκος (96-93), η Μπασκόνια διατηρούσε το μομέντουμ, με τους Σίμονς και Μπο να σημειώνουν καθοριστικά καλάθια στο φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 97-98.

Για τους νικητές, πρώτοι σκόρερ αναδείχθηκαν οι Κρις Ντουάρτε, Έι Τζέι Λόουσον και Κένεθ Φάριντ, έχοντας από 13 πόντους έκαστως.

Από την πλευρά των ηττημένων, ξεχώρισε ο Ζίγκα Σάμαρ με 17 πόντους, ενώ 15 προσέθεσε ο Ντι Τζέι Στιούαρντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 45-49, 75-65, 97-98.

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Η Μπασκόνια έκανε την ανατροπή στο τέλος κόντρα στη Μπούργος και μπήκε με το «δεξί» στην ACB (vid)

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