Stoiximan Super Cup: Αυτοί σφυρίζουν τον τελικό

Γνωστούς έκανε η ΕΟΚ τους τρεις διαιτητές που θα αναλάβουν να σφυρίξουν τον αποψινό μεγάλο τελικό του Stoiximan Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ (20:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε για την αναμέτρηση τους Βάσω Τσαρούχα, Ηλία Καρπάνο και Γιάννη Τσιμπούρη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Τσαρούχα και Καρπάνος ήταν παρόντες στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμπούρης διηύθυνε τη μάχη του ΠΑΟΚ απέναντι στο «τριφύλλι».

H διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης