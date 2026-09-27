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Φρανσίσκο: «Θα είμαστε εντάξει»

Το μήνυμα του Σιλβέν Φρανσίσκο στο «X», λίγες ώρες μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup.

Φρανσίσκο: «Θα είμαστε εντάξει»
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Μήνυμα συσπείρωσης μετά τον χαμένο ημιτελικό από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup του Περιστερίου έστειλε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «X».

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Ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα είμαστε εντάξει», δίνοντας το σύνθημα ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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