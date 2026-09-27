Φρανσίσκο: «Θα είμαστε εντάξει»

Μήνυμα συσπείρωσης μετά τον χαμένο ημιτελικό από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup του Περιστερίου έστειλε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «X».

Ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα είμαστε εντάξει», δίνοντας το σύνθημα ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.