Φρανσίσκο: «Θα είμαστε εντάξει»
Το μήνυμα του Σιλβέν Φρανσίσκο στο «X», λίγες ώρες μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup.
Μήνυμα συσπείρωσης μετά τον χαμένο ημιτελικό από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup του Περιστερίου έστειλε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «X».
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Ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα είμαστε εντάξει», δίνοντας το σύνθημα ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.