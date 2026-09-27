Nations League: Κόλλησαν στο «Χ» Λιθουανία και Αζερμπαϊτζάν

Βολεύτηκαν με την ισοπαλία Λιθουανία και Αζερμπαϊτζάν και δεν ρίσκαραν για τους τρεις πόντους 

Nations League: Κόλλησαν στο «Χ» Λιθουανία και Αζερμπαϊτζάν
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Ισόπαλες αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League D του Nations League Λιθουανία και Αζερμπαϊτζάν με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 1-1.

Το παιχνίδι είχε δύο πολύ γρήγορα γκολ στο 9' για τη Λιθουανία και στο 14' για τους φιλοξενούμενους, ωστόσο αμφότερες οι ομάδες δεν ρίσκαραν περισσότερο και βολεύτηκαν με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το σκορ άνοιξε αρχικά στο 9′ ο Κούτσις με πέναλτι που κέρδισε ο Τζινέιτις και 5 λεπτά αργότερα ο Εμρέλι με το αριστερό ισοφάρισε εκμεταλλευόμενος το λάθος του Μπάρτκους.

Λίγες ήταν οι προσπάθειες για γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση.

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