Σερβία: Βασικός ο Ζίβκοβιτς κόντρα στην Ολλανδία - Στον πάγκο ο Γιόβιτς

Ο Βέλικο Παούνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα της Σερβίας για την αναμέτρηση με την Ολλανδία στο Βελιγράδι, προχωρώντας σε ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας.

Στο αρχικό σχήμα βρίσκεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός όχι μόνο πήρε φανέλα βασικού, αλλά θα αγωνιστεί και ως αρχηγός της Σερβίας, καθώς ο Ντούσαν Τάντιτς δεν βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα.

Ο Ζίβκοβιτς αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Παούνοβιτς για την αναμέτρηση απέναντι στους Ολλανδούς, με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να καλείται να προσφέρει δημιουργία και επιθετικές λύσεις στην προσπάθεια της Σερβίας να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Από την άλλη πλευρά, ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ δεν βρίσκεται στους βασικούς. Ο επιθετικός, ο οποίος ξεκίνησε στην ενδεκάδα της Σερβίας στην προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, αυτή τη φορά θα παρακολουθήσει την έναρξη του αγώνα από τον πάγκο.

Το παιχνίδι στο Βελιγράδι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς πρόκειται για την άλλη αναμέτρηση του ομίλου στο Nations League.