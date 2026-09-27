«Ντόπες» στην προπόνηση από τους οργανωμένους της Ζάλγκιρις πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (vid)

Την πλήρη στήριξη των φιλάθλων της έχει η Ζάλγκιρις Κάουνας, καθώς δεκάδες οργανωμένοι οπαδοί των «Green-White Boys» βρέθηκαν στην προπόνηση της ομάδας για να ντοπάρουν ηθικά τους παίκτες.

Οι φίλοι του λιθουανικού συλλόγου συνομίλησαν με τους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο και δημιούργησαν θερμή ατμόσφαιρα, εμψυχώνοντάς τους ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων που ακολουθούν για το λιθουανικό πρωτάθλημα και τη EuroLeague αντίστοιχα

Ο σύλλογος του Κάουνας δοκιμάζεται σήμερα για το πρωτάθλημα απέναντι στη Σιαουλιάι, ενώ το ενδιαφέρον όλων στρέφεται ήδη στο παιχνίδι της Τρίτης (29/09) με τον Ολυμπιακό.

Η «Žalgirio Arena» αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτη για την αναμέτρηση με τους Πρωταθλητές Ευρώπης, καθώς η λιθουανική ομάδα έχει ανακοινώσει ήδη sold-out.

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