Ελλάς Σύρου - Πύργος 0-0: Κράτησαν την ισοπαλία με παίκτη λιγότερο οι Κυκλαδίτες

Η Ελλάς Σύρου παρέμεινε αήττητη στο πρωτάθλημα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Πύργο στην Ερμούπολη. Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο από το 44ο λεπτό, όμως κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους.

Ελλάς Σύρου - Πύργος 0-0: Κράτησαν την ισοπαλία με παίκτη λιγότερο οι Κυκλαδίτες
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Η Ελλάς Σύρου υποδέχθηκε τον Πύργο στην Ερμούπολη, με στόχο να δώσει συνέχεια στη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στη Ζάκυνθο, όμως οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε υπό καταρρακτώδη βροχή, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και δεν επέτρεψε στις δύο ομάδες να βρουν εύκολα ρυθμό.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 37ο λεπτό, όταν ο Ζαφείρης επιχείρησε κοντινό σουτ, χωρίς όμως να βρει δίχτυα.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν. Στο 44', ο Φαϊζάλ υπέπεσε σε αντιαθλητικό μαρκάρισμα πάνω στον Εραμούσπε και αποβλήθηκε, αφήνοντας την Ελλάς Σύρου με δέκα παίκτες για ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Ο Πύργος είχε πλέον αριθμητικό πλεονέκτημα και προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί, αναζητώντας παράλληλα το πρώτο του γκολ στη φετινή σεζόν.

Στο 54' ο Δούμτσιος βρέθηκε σε καλή θέση, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Καραργύρη. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 59' και στο 64', η Ελλάς Σύρου απείλησε με τον Μπουλλάρι, παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα.

Στο 66ο λεπτό ήταν η σειρά του Τσορνομάζ να δοκιμάσει το πόδι του, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι άνοιξε, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το γκολ που θα τους χάριζε τη νίκη. Ωστόσο, καμία από τις προσπάθειες δεν κατέληξε στα δίχτυα και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 0-0

Κίτρινες: 31' Κρέτση, 44' Εραμούσπε, 45'+1' Σκεντεράι, 81' Δημητρίου.

Κόκκινες: 44' Φαϊζάλ.

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτση (79′ Πρεβεζιάνος), Μπάμπης, Τακεσιάν (87' Αντίνο), Οτσοβέτσι (67′ Νίνο), Φαϊζάλ, Μπουλλάρι (87' Γεμιστός).

ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ (Νώντας Κουτρομάνος): Τσεκούρας, Πρίφτη (65′ Λάζαρης), Δημητρίου, Εραμούσπε, Σκεντεράι, Τσορνομάζ, Μούσια, Χαντί (65′ Κάρδαρης), Κόκκορης (74′ Μαυριάς), Σαρδέλης, Δούμτσιος.

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