Αντετοκούνμπο: «Το να είμαι μέλος των Μαϊάμι Χιτ είναι συναρπαστικό»

Οι Χιτ προχώρησαν σε μια μεγάλη κίνηση το φετινό καλοκαίρι, αποκτώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω trade και ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ τους.

Η ομάδα του Μαϊάμι δημοσίευσε βίντεο με τον «Greek Freak» από τις πρώτες του προπονήσεις στο γήπεδο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε για τη νέα του καθημερινότητα και έδειξε ξεκάθαρα πως ανυπομονεί να ξεκινήσει η νέα σεζόν.

Ο Γιάννης εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστός και θετικός για το νέο ξεκίνημα, έχοντας πλέον μπροστά του μια νέα πρόκληση στην καριέρα του με τους Χιτ.

Όσα είπε για το πώς νιώθει που προπονείται ως παίκτης των Χιτ:

«Νιώθω καλά, πάντα προπονούμαι λίγο παραπάνω. Είναι πάντα ωραία για εμένα στο κεντρικό παρκέ. Έχω παίξει σε αυτό το γήπεδο πολλές φορές ως παίκτης άλλης ομάδας και το να είμαι μέλος των Μαϊάμι Χιτ είναι συναρπαστικό. Δεν μπορώ να περιμένω να έχουμε 20.000 οπαδούς να μας υποστηρίζουν και να τους δώσουμε ένα σόου».