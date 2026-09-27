· Μαϊάμι Χιτ

Αντετοκούνμπο: «Το να είμαι μέλος των Μαϊάμι Χιτ είναι συναρπαστικό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σεζόν και το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, αυτή τη φορά με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.

Αντετοκούνμπο: «Το να είμαι μέλος των Μαϊάμι Χιτ είναι συναρπαστικό»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Χιτ προχώρησαν σε μια μεγάλη κίνηση το φετινό καλοκαίρι, αποκτώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω trade και ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ τους.

Η ομάδα του Μαϊάμι δημοσίευσε βίντεο με τον «Greek Freak» από τις πρώτες του προπονήσεις στο γήπεδο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε για τη νέα του καθημερινότητα και έδειξε ξεκάθαρα πως ανυπομονεί να ξεκινήσει η νέα σεζόν.

Ο Γιάννης εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστός και θετικός για το νέο ξεκίνημα, έχοντας πλέον μπροστά του μια νέα πρόκληση στην καριέρα του με τους Χιτ.

Όσα είπε για το πώς νιώθει που προπονείται ως παίκτης των Χιτ:

«Νιώθω καλά, πάντα προπονούμαι λίγο παραπάνω. Είναι πάντα ωραία για εμένα στο κεντρικό παρκέ. Έχω παίξει σε αυτό το γήπεδο πολλές φορές ως παίκτης άλλης ομάδας και το να είμαι μέλος των Μαϊάμι Χιτ είναι συναρπαστικό. Δεν μπορώ να περιμένω να έχουμε 20.000 οπαδούς να μας υποστηρίζουν και να τους δώσουμε ένα σόου».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του! - Δείτε το γκολ (vid)

20:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Ελλάδα: Έχει γίνει «γαλανόλευκη» η «WWK Arena» (pics)

20:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γ’ Εθνική: Πήρε το ντέρμπι ο Παναιγιάλειος, ισοπαλία για τον ΠΑΣ Γιάννινα – Όλα τα αποτελέσματα

20:36 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι αντιδράσεις του Αντρέα Τρινκιέρι για τη διαιτησία (Vids)

20:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ για το καλοκαίρι

20:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Με Ανδρούτσο και Τετέι κόντρα στη Γερμανία

20:23 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β' 4-1: Αγριεμένα «λιοντάρια» στο ντεμπούτο Γεωργιάδη

20:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χιλμπέρτο Μόρα: Έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Μεξικού

20:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μπήκε σε φουλ ρυθμούς ο Κρίστιανσεν

20:00 GREEK BASKET LEAGUE

Το… βιολί του Λιόλιου και το 4/7 της Τσαρούχα

19:50 NBA

Αντετοκούνμπο: «Το να είμαι μέλος των Μαϊάμι Χιτ είναι συναρπαστικό»

19:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μπαζούνου αποχώρησε από την Ιρλανδία - Αμυντικός δηλώθηκε ως αναπληρωματικός τερματοφύλακας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας