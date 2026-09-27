Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β' 4-1: Αγριεμένα «λιοντάρια» στο ντεμπούτο Γεωργιάδη

Ο Πανσερραϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία στο σαββατιάτικο πρόγραμμα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας.

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν μόλις τέσσερα λεπτά για να ανοίξουν το σκορ, με τον Τεσέιρα να βρίσκει δίχτυα με κοντινό πλασέ. Η απάντηση του Ολυμπιακού Β’ ήταν άμεση, καθώς στο 6’ ο Μπιλάλ αξιοποίησε την εξαιρετική ασίστ του Ζουγλή και έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα.

Ο Πανσερραϊκός, ωστόσο, μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 48ο λεπτό. Ο Τεσέιρα εκτέλεσε το φάουλ κι ο Πασάς με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά μετά από γύρισμα του Παντελάκη στην περιοχή, κάνοντας με νέα κεφαλιά το 3-1 για τους Σερραίους.

Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Αδάμ, ο οποίος διένυσε μόνος του το μισό γήπεδο και, έχοντας την απαραίτητη ψυχραιμία, πλάσαρε εύστοχα.

Κάπως έτσι το ντεμπούτο του Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο των «λιονταριών», συνδυάστηκε με μια επιβλητική νίκη.

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Τάχατος (64′ Κίτσιου), Παντελάκης, Ηλιάδης (83′ Καρασαλίδης), Αρμουγκόμ, Οικονόμου (71′ Ρουμιάντσεβ), Μορέιρα, Μωυσίδης (64′ Αδάμ), Τσέλιος, Τεϊσέιρα (71′ Μπαρμπόζα), Πάσας.

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Γεωργακόπουλος, Μπιλάλ (76′ Αγγελάκης), Γκοτζαμανίδης, Φίλης, Ζούγλης, Καρκατσάλης (58′ Βενέτης), Πλις (28′ Σάντης), Λεγκίσι (68′ Κολοκοτρώνης), Αβραμούλης (46′ Τανούλης), Τουφάκης, Ρολάκης.

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)