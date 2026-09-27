Μίλαν: Θέλει να αποκτήσει τον Φαν Ντάικ το καλοκαίρι

Η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να αποτελεί, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, έναν από τους παίκτες που βρίσκονται στο ραντάρ των «ροσονέρι».

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ έχει συμβόλαιο με τους «Reds» μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ο 35χρονος στόπερ θα έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Στο Μιλάνο φέρεται να θεωρούν ότι η μετακόμιση του Φαν Ντάικ στην Ιταλία αποτελεί ένα ρεαλιστικό σενάριο με τη Μίλαν να είναι διατεθειμένη να εξετάσει σοβαρά την απόκτησή του.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση θα μπορούσε να διαδραματίσει και ο Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια των «ροσονέρι» να πείσουν τον έμπειρο αμυντικό να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο.

Προς το παρόν, πάντως, ο Φαν Ντάικ παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με τη Λίβερπουλ, χωρίς να έχει προκύψει κάποια οριστική εξέλιξη αναφορικά με το μέλλον του.