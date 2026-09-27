· Ντάλας Μάβερικς

Τα τρίποντα του Πουλακίδα μαζί με Μπιμπέροβιτς και Ρισασέ στους Μάβερικς (video)

Ο Τζον Πουλακίδας συνεχίζει την προετοιμασία του στο training camp των Ντάλας Μάβερικς.

Τα τρίποντα του Πουλακίδα μαζί με Μπιμπέροβιτς και Ρισασέ στους Μάβερικς (video)
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Το training camp των Ντάλας Μάβερικς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ομάδα να ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ανάμεσα στους παίκτες που διεκδικούν μια θέση στο ρόστερ βρίσκεται και ο Τζον Πουλακίδας, ο οποίος έχει υπογράψει two-way συμβόλαιο με τους «Μαβς» και θέλει να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του παρουσιάζεται στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έχει ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις και πλέον καλείται να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, διεκδικώντας μέσα από την καθημερινή δουλειά του μια θέση στο rotation της ομάδας.

Μάλιστα, σε στιγμιότυπα από το training camp των Μάβερικς, ο Πουλακίδας εμφανίζεται να δουλεύει στο σουτ από την περιφέρεια, έχοντας δίπλα του δύο ακόμη Ευρωπαίους παίκτες, τον Ζακαρί Ρισασέ και τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

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