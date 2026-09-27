Nations League: Άνετη νίκη για την Αυστρία, «καθάρισε» την Ουαλία η Δανία

Η Αυστρία συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο Nations League, επικρατώντας 3-1 του Κοσόβου στη Βιέννη, ενώ η Δανία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας 2-0 της Ουαλίας.

Nations League: Άνετη νίκη για την Αυστρία, «καθάρισε» την Ουαλία η Δανία
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Για την 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου της League B, η Αυστρία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στο Κόσοβο και έφτασε στο δεύτερο τρίποντό της. Ο Αφενγκρούμπερ άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Αντάμου έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους.

Η Αυστρία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος, με τον Τσουκουεμέκα να γράφει το 3-0 στο 61’. Το μόνο που κατάφερε το Κόσοβο ήταν να μειώσει στο 83’, όταν ο Ζεγκρόβα ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Αυστρία έφτασε τους έξι βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, ενώ το Κόσοβο παρέμεινε στους τρεις.

Στο άλλο παιχνίδι, η Δανία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον 4ο όμιλο της League A, επικρατώντας 2-0 της Ουαλίας.

Οι Ουαλοί παρουσιάστηκαν πιο απειλητικοί στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Δανία ήταν εκείνη που πήρε το προβάδισμα. Στο 53ο λεπτό, ο Ντέιβις έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 1-0.

Οι Δανοί βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 66’, με τον Ίσακσεν να διαμορφώνει το τελικό 2-0 και να «κλειδώνει» το πρώτο τρίποντο της ομάδας του στη διοργάνωση. Η Ουαλία, από την άλλη, παραμένει χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

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