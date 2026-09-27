Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι αντιδράσεις του Αντρέα Τρινκιέρι για τη διαιτησία (Vids)

Ο τελικός του Super Cup με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, άρχισε με αρκετά παράπονα απ’ τη διαιτησία για τον «Δικέφαλο». Ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι χαρακτηριστικό πως στα πρώτα λεπτά δέχτηκε τεχνική ποινή, λόγω των αντιδράσεων αγανάκτησης που είχε στον πάγκο.

Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος διαμαρτυρίας του προς την Τσαρούχα και τους συναδέλφους της.