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Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι αντιδράσεις του Αντρέα Τρινκιέρι για τη διαιτησία (Vids)

Ο Ιταλός κόουτς απ’ το πεντάλεπτο είχε δεχτεί τεχνική ποινή, ενώ οι αντιδράσεις του στον πάγκο ήταν χαρακτηριστικές της αγανάκτησής του. 

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι αντιδράσεις του Αντρέα Τρινκιέρι για τη διαιτησία (Vids)
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Ο τελικός του Super Cup με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, άρχισε με αρκετά παράπονα απ’ τη διαιτησία για τον «Δικέφαλο». Ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι χαρακτηριστικό πως στα πρώτα λεπτά δέχτηκε τεχνική ποινή, λόγω των αντιδράσεων αγανάκτησης που είχε στον πάγκο.

Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος διαμαρτυρίας του προς την Τσαρούχα και τους συναδέλφους της.

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