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Ελλάδα: Με Ανδρούτσο και Τετέι κόντρα στη Γερμανία

Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον απαιτητικό αγώνα κόντρα στα «πάντσερ».

Ελλάδα: Με Ανδρούτσο και Τετέι κόντρα στη Γερμανία
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Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μία ακόμη μεγάλη πρόκληση στο Nations League, καθώς αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Γερμανία (21:45) στη «WWK Arena» του Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β' ομίλου της League A.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το ματς στη Σερβία, με τις θέσεις των Κουρμπέλη και Κωστούλα να παίρνουν οι Ανδρούτσος και Τετέι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο και Τσιμίκα στην άμυνα. Στον άξονα οι Ανδρούτσος και Ζαφείρης, με τους Καρέτσα, Τζόλη και Τετέι πίσω από τον Παυλίδη.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Καρέτσας, Τζόλης, Τετέι, Παυλίδης.

Στον πάγκο είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ντόη, Κουρμπέλης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Nίμπελ, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν, Ενμέτσα, Κίμιχ, Αντεγέμι, Κοντέ, Σέντε, Εμπνουταλίμπ.

https://www.instagram.com/p/DdzJuw4qPZk/
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