· Ολυμπιακός

Το… βιολί του Λιόλιου και το 4/7 της Τσαρούχα

Τι κι αν οι ίδιες οι ομάδες έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους για την διαιτητή Τσαρούχα, ο Βαγγέλης Λιόλιος θέλοντας να κάνει επίδειξη δύναμης για μία ακόμα φορά την χρίζει πρώτη διαιτητή σε τελικό του Ολυμπιακού. 

Το… βιολί του Λιόλιου και το 4/7 της Τσαρούχα
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Στο ίδιο έργο θεατές. Για μία ακόμα φορά, πριν από έναν ακόμα τελικό όπου συμπτωματικά αγωνίζεται η ομάδα του Ολυμπιακού, η ΚΕΔ που… υπάγεται στην ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου αποφασίζει να ορίσει ως πρώτη διαιτητή την Βάσω Τσαρούχα.

Τι κι αν υπάρχουν ομάδες που έχουν εκφράσει δημοσίως τις αντιρρήσεις τους για τη διαιτητή, τι κι αν η φίλαθλη γνώμη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας δείχνει την αντίθεσή του απέναντι της λόγω των σφυριγμάτων της και της απόδοσης της, τα υψηλά κλιμάκια της ΕΟΚ συνεχίζουν να τη στηρίζουν και να την επιβραβεύουν με το να την έχουν σε κάθε τελικό.

Για τη φετινή σεζόν η αρχή έγινε χθες, από το πρώτο κιόλας παιχνίδι της χρονιάς, όπου η ΕΟΚ όρισε την Βάσω Τσαρούχα στο ματς του Ολυμπιακού ενώ και σήμερα μία από τα ίδια.

Αν σε αυτά τα ματς συνυπολογίσουμε και την περσινή παρουσία της στους τελικούς του πρωταθλήματος, στους πιο κρίσιμους της σειράς τον 1ο και τον 5ο, τότε η κυρία Τσαρούχα έχει το ασύλληπτο ρεκόρ των 4 εμφανίσεων σε 7 τελικούς όπου αγωνίστηκε η ομάδα του Ολυμπιακού.

Κάτι που φυσικά δε συνάδει με τα πρόσφατα λεγόμενα του Βαγγέλη Λιόλιου, στην κάτι σαν… συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε και έκανε λόγο για νέο αίμα στη διαιτησία, για βελτίωση της διαιτησίας και για νέα πρόσωπα.

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