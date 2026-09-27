Ανησυχία στην Ολλανδία για τον Χάκπο - Έγινε αναγκαστική αλλαγή κόντρα στη Σερβία (video)
Ανησυχία έχει προκαλέσει στην εθνική Ολλανδίας ο τραυματισμός του Κόντι Χάκπο, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την Ελλάδα για το Nations League.
Η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σερβία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League, όμως η αναμέτρηση επιφύλασσε μια δυσάρεστη εξέλιξη για τους «Οράνιε».
Στο 13ο λεπτό, ο Κόντι Χάκπο δέχθηκε μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή και έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο διεθνής επιθετικός δεν κατάφερε να συνεχίσει και αποχώρησε αναγκαστικά από τον αγωνιστικό χώρο.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις της Ολλανδίας, καθώς η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν έχει μπροστά της την αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας.