Ο Μπαζούνου αποχώρησε από την Ιρλανδία - Αμυντικός δηλώθηκε ως αναπληρωματικός τερματοφύλακας

Ο Γκάβιν Μπαζούνου πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής Ιρλανδίας ενόψει των αναμετρήσεων με το Ισραήλ για το Nations League.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας ενημέρωσε τους ανθρώπους της ομάδας για την απόφασή του πριν από την αναμέτρηση της Κυριακής (27/09) στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε δημόσια και εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

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Η αποχώρηση του Μπαζούνου δημιούργησε άμεσο πρόβλημα στην ιρλανδική αποστολή, καθώς δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για την κλήση και την ενσωμάτωση άλλου τερματοφύλακα για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ως αποτέλεσμα, η τεχνική ηγεσία αναγκάστηκε να βρει μια προσωρινή λύση, με τον αμυντικό Τζίμι Νταν να δηλώνεται ως ένας από τους δύο αναπληρωματικούς τερματοφύλακες για την αναμέτρηση με το Ισραήλ.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς κλήθηκε έτσι να αναλάβει έναν ρόλο που βρίσκεται μακριά από τα αγωνιστικά του καθήκοντα, καλύπτοντας έκτακτα το κενό που προέκυψε κάτω από τα δοκάρια.

Την ίδια ώρα, ο Κουίβιν Κέλεχερ της Μπρέντφορντ αναμένεται να ξεκινήσει βασικός στην εστία της Ιρλανδίας, ενώ ο Μαξ Ο'Λάρι της Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον βρίσκεται επίσης στην αποστολή και αποτελεί τη δεύτερη διαθέσιμη επιλογή στη θέση του τερματοφύλακα.

Το κενό που δημιουργήθηκε αναμένεται να καλυφθεί τις επόμενες ημέρες με την κλήση νέου τερματοφύλακα, ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της Ιρλανδίας απέναντι στη Λετονία στο Δουβλίνο την 1η Οκτωβρίου και ξανά απέναντι στο Ισραήλ στην Μπάτσκα Τόπολα στις 4 Οκτωβρίου.