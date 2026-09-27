Παναθηναϊκός: Μπήκε σε φουλ ρυθμούς ο Κρίστιανσεν

Στο «Γ. Καλαφάτης» επέστρεψαν την Κυριακή οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν συμμετείχε κανονικά σε ολόκληρο το πρόγραμμα, ενώ από την προπόνηση απουσίασαν οι ποδοσφαιριστές που έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές τους ομάδες.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια οι «πράσινοι» δούλεψαν πάνω στην κυκλοφορία και την κατοχή της μπάλας. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.