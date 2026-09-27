Γ’ Εθνική: Πήρε το ντέρμπι ο Παναιγιάλειος, ισοπαλία για τον ΠΑΣ Γιάννινα – Όλα τα αποτελέσματα

Σέντρα έκανε το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, με τις ομάδες των εννέα από τους δέκα ομίλους να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους για τη νέα σεζόν.

Στον τρίτο όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να συνδυάσει την πρεμιέρα του με νίκη, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα (0-0) με την Αναγέννηση Άρτας.

Στον έκτο όμιλο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο ντέρμπι της Αχαΐας, όπου ο Παναιγιάλειος επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής και ξεκίνησε με το… δεξί τη φετινή του πορεία.

Στον όγδοο όμιλο, όπου συμμετέχουν αρκετές ομάδες με σημαντική παρουσία από την Αττική, ο Εθνικός πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του ΠΑΟ Ρουφ, ενώ ο Ιωνικός γνώρισε την ήττα με 1-0 από την ΑΕΡ Αφάντου.

Ο Απόλλων Σμύρνης έφυγε με το «διπλό» από την έδρα του Διαγόρα, επικρατώντας με 2-0, ενώ το Αιγάλεω είχε εύκολο έργο απέναντι στον Απόλλωνα Καλυθιών, τον οποίο νίκησε με 4-1.

Νικηφόρα ξεκίνησε κι η Δόξα Βύρωνα, η οποία επικράτησε με 2-0 της Προοδευτικής στον Κορυδαλλό.

Από το πρόγραμμα της πρεμιέρας απουσίασαν οι αναμετρήσεις του πρώτου ομίλου, καθώς η αγωνιστική του δράση θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

2ος όμιλος

Μακεδονικός-Ακρίτες Συκεών 0-2

Φοίνικας Πολίχνης-Κιλκισιακός 3-2

Αστέρας Αγίου Νικολάου-Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 5-1

Πανεδεσσαϊκός-ΜΠΑΜ FC 1-1

Ρεπό: ΑΕ Πολυκάστρου

3ος όμιλος

ΑΣ Βατολάκκου-Καστοριά 0-1

Μακεδονικός Σιάτιστας-Εορδαϊκός 0-0

Μέγας Αλέξανδρος-Θύελλα Κατσικά 4-1

Δόξα Μοσχολουρίου-ΦΑΣ Νάουσα 1-0

ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Άρτας 0-0

Ρεπό: Βέροια

4ος όμιλος

ΑΟ Ανθούπολης-Ερμής Εξοχής 1-1

ΠΟ Ελασσόνας-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0

ΑΕ Καρίτσας-Σαρακηνός 2-1

Ρήγας Φεραίος-ΑΟ Τρίκαλα 0-1

Πιερικός-Ηρακλής Λάρισας 3-1

Ρεπό: Διγενής Νεοχωρίου

5ος όμιλος

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-Νέα Αρτάκη 0-0

Φωκικός-ΑΟ Θήβα 3-1

Κηφισσός-Αστέρας Σταυρού 3-1

ΠΑΣ Λαμία-ΑΟ Αγράφων 1-0

Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΑΟ Καρύστου 2-1

Ρεπό: Ταμυναϊκός

6ος όμιλος

ΠΑΣ Πρέβεζα-Παναγρινιακός 2-0

ΑΟ Πλαταριάς-Παλληξουριακός 1-1

ΑΕ Λευκίμμης-Τηλυκράτης Λευκάδας 0-1

Ατρόμητος Πατρών-ΑΟ Λεβάντε 7-0

ΟΦ Αγίου Ματθαίου-Άρης Φιλιατών 0-2

Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή 2-1

7ος όμιλος

Πανθυρεατικός-Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2

Ερμής Κιβερίου-ΠΑΣ Κόρινθος 2-2

Αστέρας Αμαλιάδας-Τέλος Άγρας 2-1

ΑΟ Μιλτιάδης-ΑΟ Λουτρακίου 1-0

Πανθουριακός-Παναργειακός 0-0

Πέλοπας Κιάτου-Αστέρας Βλαχιώτη 3-2

8ος όμιλος

Αμφιάλη-Ιάλυσος 1-0

ΠΑΟ Ρουφ-Εθνικός 0-1

ΑΕΡ Αφάντου-Ιωνικός 1-0

Διαγόρας-Απόλλων Σμύρνης 0-2

Αιγάλεω-Απόλλων Καλυθιών 4-1

Προοδευτική-Δόξα Βύρωνα 0-2

9ος όμιλος

Εθνικός Αστέρας-Πανναξιακός 2-3

Αστέρας Βάρης-Ηλυσιακός 0-2

Σαρωνικός Αναβύσσου-Αστέρας Μαγούλας 1-0

Θύελλα Ραφήνας-Νέα Ιωνία 2-1

Αχαρναϊκός-ΑΕ Μυκόνου 0-3

Ρεπό: Ηλιούπολη

10ος όμιλος