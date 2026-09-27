Nations League: «Απόδραση» από το Βελιγράδι για την Ολλανδία με τρομερό Μέρντινκ

Οι «οράνιε» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο Nations League κι έφτασαν τους 4 βαθμούς στον όμιλο της Εθνικής.

Η Ολλανδία άνοιξε το σκορ στο 30ο λεπτό, έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μέντινκ, αλλά ο Γιόβιτς μπήκε στο ημίχρονο και χρειάστηκε μόλις 54 δευτερόλεπτα για να βρει δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το τέρμα του φορ της ΑΕΚ, όμως, δεν έφτασε για τους γηπεδούχους, καθώς ο Μέρντινκ «χτύπησε» ξανά! Ο επιθετικός της Άλκμααρ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του Τσάβι στο 69ο λεπτό.

Στο υπόλοιπο του αγώνα δεν άλλαξε κάτι κι η Ολλανδία έφυγε με τον «τρίποντο» από το Βελιγράδι. Στους «οράνιε», πάντως, υπάρχει ανησυχία λόγω του τραυματισμού του Κόντι Χάκπο, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 17ο λεπτό.

Σερβία (Παούνοβιτς): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπάμπιτς, Νεντελίκοβιτς, Πάβλοβιτς, Τέρζιτς, Λούκιτς, Γκούντελι, Στάνκοβιτς, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζίβκοβιτς, Γιόβελιτς

Ολλανδία (Τσάβι): Φερμπρούγκεν, Φαν Ντάικ, Φαν Χέκε, Ντάμφρις, Φαν ντε Φεν, Ρέιντερς, Φέερμαν, Χράφενμπεργκ, Σάμερβιλ, Χάκπο (Φαν Μπόμελ 17′), Μέερντινκ.

Η βαθμολογία

Ολλανδία 4 -2αγ. Ελλάδα 3 -1αγ. Γερμανία 1 -1αγ. Σερβία 0 -2αγ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σερβία – Ολλανδία 1-2

Γερμανία – Ελλάδα (27/09, 21:45)

Η επόμενη αγωνιστική (3η)