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Εθνική Ελλάδας: Ο Γιοβάνοβιτς εξήγησε γιατί προχώρησε σε αλλαγές κόντρα στη Γερμανία (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε τον λόγο που έκανε ροτέισον απέναντι στα «πάντσερ».

Εθνική Ελλάδας: Ο Γιοβάνοβιτς εξήγησε γιατί προχώρησε σε αλλαγές κόντρα στη Γερμανία (vid)
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Μετά τη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μια ακόμη απαιτητική αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει απόψε τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League A του Nations League.

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στην κάμερα του Alpha, αναφερόμενος στην προετοιμασία της «γαλανόλευκης» για την αναμέτρηση, αλλά και στα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν μετά το παιχνίδι με τους Σέρβους στο Βελιγράδι.

Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

Για το τι χρειάζεται: «Να παίξουμε ελεύθερα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, απλά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι απ' ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια, λόγω και της ποιότητας του αντιπάλου».

Για τις αλλαγές: «Είχαμε και κάποια θέματα, κάποια μικροπροβλήματα από το παιχνίδι με τη Σερβία και προτίμησα να βάλουμε κάποια νέα πρόσωπα και να έχουμε και λίγο πιο φρέσκια ομάδα».

Για το αν το πιστεύουν στην ομάδα: «Πάντα. Δεν έχει και λογική. Θέλαμε την πρώτη κατηγορία, είναι δύσκολο, θέλουμε να είμαστε εδώ και τώρα και στη συνέχεια, γιατί μόνο με τέτοιους αντιπάλους μπορείς να βελτιώνεσαι ως ομάδα».

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Εθνική Ελλάδας: Ο Γιοβάνοβιτς εξήγησε γιατί προχώρησε σε αλλαγές κόντρα στη Γερμανία (vid)

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