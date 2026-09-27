Τρινκιέρι: «Προσπαθώ να καταλάβω την διαιτησία - Περισσότερες από 30 βολές και 4 τεχνικές ποινές»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στον τελικό του Supercup και παρά την υπέρμετρη προσπάθεια που έκανε για να ανατρέψει τη διαφορά που είχε φτάσει και τους 21 πόντους δεν τα κατάφερε.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι σαφώς εκνευρισμένος στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του αλλά και σε ορισμένες αποφάσεις της διαιτησίας, τις οποίες όπως τόνισε δε μπορεί να καταλάβει.

Ερωτηθείς για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερη εικόνα ο Τρινκιέρι δήλωσε: «Χάσαμε, τι να σας απαντήσω. Είμαι πολύ εκνευρισμένος. Αν μου κάνεις καλύτερη ερώτηση θα είμαι πολύ πρόθυμος να σου απαντήσω. Πιστεύω πως δεν είχαμε την ίδια ενέργεια με χθες, ειδικά στο πρώτο μέρος παίξαμε χωρίς ενέργεια και μείναμε πίσω με 20 πόντους. Υποσχέθηκα όμως, πως θα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Και αυτό κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο υπήρξαν πολλά φάουλ, περισσότερες από 30 βολές, 4 τεχνικές ποινές. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πως αντιμετωπίζουν οι διαιτητές το παιχνίδι. Θα το δουλέψει αυτό η ομάδα μου και εγώ. Όταν χάνεις, είναι βασικό πως δεν πρέπει να νιώθεις ηττημένος».

Ο ΠΑΟΚ έχει και σοβαρά παράπονα για ένα φάουλ του Καλάθη πάνω στον Μοντέρο, με την διαφορά να είναι στους δύο πόντους και τον Δομινικανό γκαρντ να κάνει λάθος και τον Όσμαν να πιάνει τη μπάλα και να φεύγει στον αιφνιδιασμό.

Ωστόσο οι διαιτητές καταλόγισαν φάουλ προκαλώντας πολλές απορίες στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.