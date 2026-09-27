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Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Το κλέψιμο του Όσμαν που σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Μοντέρο (Video)

Η φάση που έκρινε τον τελικό του Super Cup, σε ένα σφύριγμα «ανακάλυψη» για φάουλ του Καλάθη πάνω στον Μοντέρο. 

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Το κλέψιμο του Όσμαν που σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Μοντέρο (Video)
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Ένας τελικός που είχε την προοπτική να είναι διαφήμιση του μπάσκετ, δυστυχώς δεν κρίθηκε αποκλειστικά από τις προσπάθειες των παικτών. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα στο τέλος του αγώνα, κατακτώντας το Super Cup. Όμως τα σφυρίγματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Ειδικά αυτό 15’’ πριν το τέλος του ματς.

Με το σκορ στο 98-96, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έστησαν παγίδα στον Μοντέρο κι αυτός έκανε πάσα την οποία έκλεψε ο Όσμαν. Κι ενώ θα έφευγε για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να ισοφαρίσει, σφυρίχτηκε φάουλ πάνω στον Νικ Καλάθη.

Οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ήταν έντονες και μοιάζουν δικαιολογημένες. Ειδικά σε ένα ματς όπου η διαφορά στις βολές ήταν μεγάλη και οι τεχνικές ποινές σφυρίζονταν με χαρακτηριστική ευκολία στη μία πλευρά.

Δείτε την καθοριστική φάση:

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