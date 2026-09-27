ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Όλοι στις θέσεις τους. Σα να μην πέρασε μια μέρα…»!

Το μπάσκετ αντί να έχει διαφημιστεί από την ποιότητα των ομάδων, δυστυχώς για ακόμη μια μέρα δυσφημίστηκε λόγω της διαιτησίας. Ειδικά το φάουλ που σφυρίχτηκε υπέρ του Μοντέρο στα 15’’ πριν το τέλος του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ με τη διαφορά στους 2 πόντους, έκρινε οριστικά το νικητή.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αντέδρασε, καθώς κι αυτή από τη μεριά της έχει υποστεί ανάλογες και χειρότερες αδικίες. Έτσι, με το video της φάσης αυτής, οι «πράσινοι» τονίζουν:

Όλα μια χαρά!

Όλοι στις θέσεις τους.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα...