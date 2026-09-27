«Έχει… σπεσιαλίστες στις εφέσεις η Μάντσεστερ Σίτι»

Η Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να απορρίπτει τις κατηγορίες που της έχουν αποδοθεί στην υπόθεση των 115 φερόμενων οικονομικών παραβάσεων, υποστηρίζοντας πως θα δικαιωθεί. Η στάση της αγγλικής ομάδας και οι δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών της έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των βρετανικών Μέσων, καθώς η υπόθεση αναμένεται να έχει ακόμη αρκετά επεισόδια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πρόσφατη δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή της ομάδας, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, την οποία σχολίασε ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, μιλώντας στο TalkSPORT.

Ο έγκριτος ρεπόρτερ εκτίμησε πως η επιμονή των «πολιτών» να δηλώνουν δημόσια την αθωότητά τους δεν είναι τυχαία, αφήνοντας να εννοηθεί πως πίσω από αυτή τη στάση βρίσκεται και η νομική ομάδα του συλλόγου.

«Έχει... σπεσιαλίστες στο νομικό τμήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζέικομπς, υπογραμμίζοντας τη σημασία που φαίνεται να έχει η νομική διάσταση στην αντιμετώπιση της υπόθεσης από τη Σίτι. Η εξέλιξη της διαδικασίας παραμένει ανοιχτή, με την ομάδα να εξακολουθεί να επιδιώκει την πλήρη απαλλαγή της από τις κατηγορίες.