Γερμανία - Ελλάδα 0-1: Η «γαλανόλευκη» ψυχή ξέρανε τα «πάντσερ» μέσα στο σπίτι τους! (vids)

Με μία απίθανη εμφάνιση η Ελλάδα... ξέρανε τη Γερμανία μέσα στο σπίτι της επικράτησε με 1-0 των «πάντσερ» και πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας της κόντρα στη «μάνσαφτ».

Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Κουρμπέλης με σουτ εκτός περιοχής που κόντραρε και στον Κίμιχ στο 74'.

Η «γαλανόλευκη» με το τρίποντο αυτό έκανε το απόλυτο και βρίσκεται στην κορυφή του Β' Ομίλου της League A του Nations League με έξι βαθμούς, την ώρα που η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έμεινε στον έναν βαθμό και είναι τρίτη.

Επόμενος αγώνας για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι απέναντι στην Ολλανδία εντός έδρας την Πέμπτη (1/10) στις 21:45).

Η ροή του αγώνα

Η πρώτη καλή στιγμή για τα «πάντσερ» ήρθε μόλις στο 2’, όταν ο Κοντέ επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, με την μπάλα να καταλήγει άουτ. Στο 7’, ο Κίμιχ δοκίμασε επίσης το πόδι του από απόσταση, αλλά το σουτ του ήταν κακό και πέρασε ψηλά πάνω από την εστία.

Η Ελλάδα απάντησε στο ίδιο λεπτό, με τον Καρέτσα να πραγματοποιεί ωραία κίνηση και προσποίηση, πριν εκτελέσει, στέλνοντας την μπάλα λίγο δίπλα από την εστία του Νίμπελ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη Γερμανία καταγράφηκε στο 27’, όταν ο Αντεγέμι βγήκε στον ανοικτό χώρο και βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη, όμως το σουτ του έφυγε ψηλά, με την Εθνική να γλιτώνει το γκολ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Έλληνας τερματοφύλακας χρειάστηκε να επέμβει ξανά, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή απόκρουση. Μετά την απομάκρυνση του Παυλίδη, ο Αντεγέμι έγινε κάτοχος της μπάλας και σούταρε από τα όρια της περιοχής, όμως ο Τζολάκης έπεσε σωστά και παραχώρησε κόρνερ, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Οι Γερμανοί απείλησαν αρχικά στο 49’, με τον Κοντέ να επιχειρεί ένα μακρινό συρτό σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Τζολάκης στην αριστερή του γωνία. Ένα λεπτό αργότερα, ο Εμπνουταλίμπ δοκίμασε επίσης το πόδι του, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν και πάλι σε ετοιμότητα, μπλοκάροντας την μπάλα.

Στο 53’, ο Κίμιχ εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ, όμως ο Τζολάκης πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία επέμβαση, διώχνοντας σε κόρνερ. Η πίεση των «πάντσερ» συνεχίστηκε και στο 54’, όταν ο Ενμέτσα επιχείρησε σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Η Γερμανία είχε τον έλεγχο και δημιουργούσε διαδοχικές ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου.

Η Ελλάδα κατάφερε να βγει στην επίθεση στο 66’, με τον Σάλιακα να βγάζει καλή σέντρα, αλλά τον Ιωαννίδη να μην καταφέρνει να πάρει την κεφαλιά. Ένα λεπτό αργότερα, η Εθνική έχασε τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί. Ο Παυλίδης έκλεψε την μπάλα και έδωσε στον Ιωαννίδη, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά το πλασέ του ήταν άστοχο.

Η επιμονή της «γαλανόλευκης» επιβραβεύτηκε στο 74’, όταν ο Παυλίδης έκανε εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού προς τον Τζόλη. Ο τελευταίος εκτέλεσε με τη μία, με την μπάλα να φτάνει στον Κουρμπέλη, ο οποίος επιχείρησε σουτ. Η μπάλα κόντραρε στον Κίμιχ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Νίμπελ για το 1-0 της Ελλάδας!

Η Γερμανία προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και στο 77’ απείλησε με κεφαλιά του Μπίσεκ μετά από κόρνερ, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γκνάμπρι δοκίμασε το πόδι του από δύσκολη γωνία, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε, κρατώντας το προβάδισμα της Εθνικής.

Στο 88' ο Μαυροπάνος έκανε σουτ από πλάγια θέση και θέλησε να διπλασιάσει τα τέρματα της Ελλάδας, αλλά η προσπάθειά του ήταν άστοχη.

Γερμανία - Ελλάδα 0-1

Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία)

Κίτρινες: Μπίσεκ – Βαγιαννίδης, Καρέτσας, Ρέτσος.

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Nίμπελ, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν (84' Σταχ), Ενμέτσα (84' Μπέρενς), Κίμιχ, Αντεγέμι (75' Γκνάμπρι), Κοντέ (65' Βιρτς), Σάντε (65' Μπούργκχαρτ), Εμπνουταλίμπ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης (46' Σάλιακας), Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (59' Κουρμπέλης), Καρέτσας, Τζόλης (81' Μασούρας), Τετέι (59' Ιωαννίδης), Παυλίδης (89' Μιχαηλίδης).