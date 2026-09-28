Ανδρούτσος: «Τα συναισθήματα είναι μαγικά, μεγάλη περηφάνια και τιμή που φοράμε αυτή τη φανέλα»

Ο Θανάσης Ανδρούτσος χαρακτήρισε ξεχωριστές τις στιγμές που έζησε η Εθνική στη Γερμανία, υπογραμμίζοντας πως όλοι στην ομάδα αισθάνονται υπερήφανοι τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για την ευκαιρία να εκπροσωπούν τη χώρα τους.

Ο διεθνής μέσος στάθηκε παράλληλα στην ποιότητα και το ταλέντο που διαθέτει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, τονίζοντας πως το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σύνολο, το οποίο θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον.

Οι δηλώσεις του:

Για τα συναισθήματά του:

«Είναι μαγικά. Είναι μεγάλη περηφάνια και τιμή που φοράμε αυτή τη φανέλα, εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα και κάναμε αυτή την τεράστια νίκη στη Γερμανία».

Για την προοπτική της Εθνικής:

«Σίγουρα η ομάδα έχει άπειρο ταλέντο. Το θέμα είναι να γίνει ένα γκρουπ που θα μπορεί να προοδεύει στο μέλλον. Υπάρχει πολλή ποιότητα και ευελπιστούμε στο μέλλον να την εκμεταλλευτούμε».

Για την παρουσία των Ελλήνων στις εξέδρες:

«Ήταν συγκλονιστικοί, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν ο 12ος παίκτης».