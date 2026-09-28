Κουρμπέλης: «Αξίζουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση - Πιστεύω πολύ σε αυτή την ομάδα»

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της μυθικής νίκης της Εθνικής μας απέναντι στη Γερμανία στην WWK Arena.

Με δικό του γκολ από τον πάγκο ο μέσος του Αστέρα Τρίπολης υπέγραψε τον θρίαμβο της Εθνικής μας ομάδας μέσα στο Άουγκσμπουργκ πετώντας την Γερμανία στο καναβάτσο, και ανεβάζοντας την Ελλάδα, μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση, ο Δημήτρης Κουρμπέλης έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη για την Εθνική ομάδα και εξέφρασε τη φιλοδοξία του να αγωνιστεί σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση με την «Γαλανόλευκη».

Για το αν έχει συνειδητοποιήσει το φοβερό διπλό της Εθνικής: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα με μια μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε σκληρά, υποφέραμε αλλά μόνο έτσι παίρνεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα»

Για το ταβάνι της Εθνικής ομάδας: «Αξίζουμε να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, αξίζουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση. Μας περιμένουν δυο δύσκολα παιχνίδια, πάμε να κερδίσουμε ο,τι μπορούμε»

Για το αν θα πίστευε πως θα ήμασταν στην πρώτη θέση: «Θα το πίστευα, γιατί πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Με το ποδόσφαιρο μας και τη δουλειά μας και την ποιότητα μας πιστεύω το αξίζουμε».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Κουρμπέλη: