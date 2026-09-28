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Τζολάκης: «Δυο θετικά αποτελέσματα δεν κάνουν τίποτα από μόνα τους - Ήταν ομαδική η δουλειά»

Ο «κέρβερος» της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία μίλησε για την τεράστια νίκη της Εθνικής.

Τζολάκης: «Δυο θετικά αποτελέσματα δεν κάνουν τίποτα από μόνα τους - Ήταν ομαδική η δουλειά»
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Στη συλλογική προσπάθεια στάθηκε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας θέλησε να αναδείξει τη δουλειά που έγινε από ολόκληρο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, υπογραμμίζοντας πως το αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν ομαδικής προσπάθειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζολάκης

«Πανηγυρίζουμε γιατί καταφέραμε να κάνουμε το απόλυτο. Πρέπει να ξεκουραστούμε και την Πέμπτη έχουμε το επόμενο παιχνίδι.

Ήταν ομαδική η δουλειά. Όλοι παίξαμε άμυνα επί πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε τόσο πολύ, όσο στο δεύτερο. Τους αφήσαμε την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να δημιουργήσουμε. Πετύχαμε ένα όμορφο γκολ. Είτε παίζουμε επίθεση, είτε άμυνα, είναι ομαδική δουλειά.

Πρωταρχικός στόχος είναι 3η θέση για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει Euro, αλλά μόλις δυο θετικά αποτελέσματα δεν κάνουν από μόνα τους τίποτα».

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