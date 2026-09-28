ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την ιστορική νίκη: «Μπράβο Ελλαδάρα»

Το δικό του μήνυμα για τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας έστειλε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Η «γαλανόλευκη» έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από τη Γερμανία, επικρατώντας με 1-0 χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη και πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη στην πορεία της στο Nations League.

Οι πανηγυρισμοί των διεθνών μετά το τελευταίο σφύριγμα δεν πέρασαν απαρατήρητοι από την «πράσινη» ΚΑΕ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από τις στιγμές χαράς των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα:

«ΜΠΡΑΒΟ ΕΛΛΑΔΑΡΑ».

Το post της «πράσινης» ΚΑΕ