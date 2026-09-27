Γερμανία - Ελλάδα: Η ανεπανάληπτη χαμένη ευκαιρία του Ιωαννίδη - Βίντεο

Η τεράστια χαμένη ευκαιρία του Φώτη Ιωαννίδη να ανοίξει το σκορ 

Γερμανία - Ελλάδα: Η ανεπανάληπτη χαμένη ευκαιρία του Ιωαννίδη - Βίντεο
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Μερικά λεπτά προτού ανοίξει το σκορ ο Δημήτρης Κουρμπέλης και βάλει «φωτιά» στην WWK Αρένα, ο Φώτης Ιωαννίδης έχασε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει και να βάλει την Εθνική μας ομάδα μπροστά στο σκορ.

Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή μαζί με τον σκόρερ Κουρμπέλη στο 59ο λεπτό, στη θέση του Αντρέα Τετέι και στο 67ο λεπτό αστόχησε σε τετ α τετ χάνοντας την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.

Ο Κίμιχ έκανε το λάθος και έχασε την μπάλα πολύ κοντά στην μεγάλη περιοχή της Ελλάδας, με τον Παυλίδη να κλέβει, να μοιράζει στον σωστό χρόνο στον Φώτη Ιωαννίδη και τον επιθετικό της Σπόρτινγκ να βρίσκεται αντιμέτωπος μόνο με τον Νούμπελ.

Ωστόσο ο Ιωαννίδης επιχείρησε να τελειώσει με μια επαφή ψάχνοντας την αριστερή γωνία, αστοχώντας από πλεονεκτική θέση για να κάνει το 0-1.

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