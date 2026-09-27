Α1 πόλο ανδρών: Άνετη πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό, κέρδισε 25-7 τον Ηλυσιακό

Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στους ομίλους του Champions League, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στον Ηλυσιακό. Οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς σημαντικό προβάδισμα και όσο περνούσε η ώρα αύξαναν τη διαφορά, φτάνοντας τελικά στο +18.

Ο Δημήτρης Μάζης είχε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής, δίνοντας χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες και διατηρώντας την ομάδα του σε υψηλό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Παπασηφάκης με τέσσερα τέρματα.

Οκτάλεπτα: 8-2, 6-1, 6-2, 5-2.

Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Νικολαΐδης Γ. 2, Παπασηφάκης 4, Νικολαΐδης Δ. 2, Ντόλτσε 3, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 2, Σοφός.

Ηλυσιακός (Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Λαμπρόπουλος Α. 1, Μαρσέλλος, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης 1, Λαμπρόπουλος Φ. 1, Σπηλιόπουλος 1, Κάργας, Σιαμάς, Σφηκάκης 1, Λεμπέσης 1, Πατσίκας 1, Κωνσταντάς, Μάμμος, Τσιρώνης.