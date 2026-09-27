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Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά, ο Μοντέρο ελέγχει την ομάδα πλήρως»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup, με τον Έλληνα τεχνικό να στέκεται στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, αλλά και στα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά, ο Μοντέρο ελέγχει την ομάδα πλήρως»
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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, επισημαίνοντας πως η ομάδα του χρειάζεται μεγαλύτερη αμυντική συνέπεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας:

«Προφανώς, είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά. Είχαμε διαφορά κοντά στους 20π. Πρέπει να έχουμε καλύτερο αμυντικό έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ σκόραρε απίθανα σουτ. Το μομέντουμ στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας, όμως χειριστήκαμε την κατάσταση. Ακόμα ένας τίτλος για την ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για να κερδίζει τίτλους.

Δεν μας μπέρδεψε κάτι. Έχουμε περιορισμένο ροτέισιον λόγω των ψηλών μας, πήγαμε σε αδόκιμα σχήματα με τον Εντιάι στο "5" και δεν μπορούσαμε να ξεκουράσουμε τον Βεζένκοφ. Αλλά, όταν βάζουμε 101π. αυτή την εποχή, δείχνουμε ότι έχουμε μεγάλη ικανότητα.

Ο Μοντέρο τι να εγκλιματίζεται; Δείχνει να ελέγχει την ομάδα πλήρως. Οι καλοί παίκτες δεν χρειάζονται χρόνο. Μπαίνουν μέσα και παίζουν».

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