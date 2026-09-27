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Η «χρυσή Βίβλος» των Super Cup: Πέμπτο συνεχόμενο για τον Ολυμπιακό

Δείτε πως διαμορφώθηκε η «χρυσή Βίβλος» του ελληνικού Super Cup μετά την πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του Περιστερίου.

Η «χρυσή Βίβλος» των Super Cup: Πέμπτο συνεχόμενο για τον Ολυμπιακό
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό στο κλειστό του Περιστερίου και κατέκτησε το πέμπτο συνεχόμενο Super Cup της ιστορίας του, εδραιώνοντας την κυριαρχία του στον θεσμό που θέσπισε ο ΕΣΑΚΕ το 2020.

Από την επανέναρξη της διοργάνωσης πριν από έξι χρόνια, τρεις διαφορετικές ομάδες έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο, ενώ στα επίσημα βιβλία περιλαμβάνεται και ο τίτλος που είχε κατακτήσει ο Άρης το μακρινό 1986.

Η «χρυσή Βίβλος» του Super Cup:

  • 1986 Άρης
  • -----------------------------------
  • 2020 Προμηθέας Πατρών
  • 2021 Παναθηναϊκός
  • 2022 Ολυμπιακός
  • 2023 Ολυμπιακός
  • 2024 Ολυμπιακός
  • 2025 Ολυμπιακός
  • 2026 Ολυμπιακός
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