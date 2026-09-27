Η «χρυσή Βίβλος» των Super Cup: Πέμπτο συνεχόμενο για τον Ολυμπιακό
Δείτε πως διαμορφώθηκε η «χρυσή Βίβλος» του ελληνικού Super Cup μετά την πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του Περιστερίου.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό στο κλειστό του Περιστερίου και κατέκτησε το πέμπτο συνεχόμενο Super Cup της ιστορίας του, εδραιώνοντας την κυριαρχία του στον θεσμό που θέσπισε ο ΕΣΑΚΕ το 2020.
Από την επανέναρξη της διοργάνωσης πριν από έξι χρόνια, τρεις διαφορετικές ομάδες έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο, ενώ στα επίσημα βιβλία περιλαμβάνεται και ο τίτλος που είχε κατακτήσει ο Άρης το μακρινό 1986.
Η «χρυσή Βίβλος» του Super Cup:
- 1986 Άρης
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- 2020 Προμηθέας Πατρών
- 2021 Παναθηναϊκός
- 2022 Ολυμπιακός
- 2023 Ολυμπιακός
- 2024 Ολυμπιακός
- 2025 Ολυμπιακός
- 2026 Ολυμπιακός