Η «χρυσή Βίβλος» των Super Cup: Πέμπτο συνεχόμενο για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό στο κλειστό του Περιστερίου και κατέκτησε το πέμπτο συνεχόμενο Super Cup της ιστορίας του, εδραιώνοντας την κυριαρχία του στον θεσμό που θέσπισε ο ΕΣΑΚΕ το 2020.

Από την επανέναρξη της διοργάνωσης πριν από έξι χρόνια, τρεις διαφορετικές ομάδες έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο, ενώ στα επίσημα βιβλία περιλαμβάνεται και ο τίτλος που είχε κατακτήσει ο Άρης το μακρινό 1986.

Η «χρυσή Βίβλος» του Super Cup: