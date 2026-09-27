Χάρι Κέιν για το άστοχο πέναλτι κόντρα στην Ισπανία: «Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια»

Η Εθνική Αγγλίας παρότι ήλεγχε το ματς και προηγούνταν με 2-1 απέναντι στην Ισπανία, ηττήθηκε τελικά από τους πρωταθλητές κόσμου, στην πρεμιέρα του ομίλου της για το Nations League.

Μια φάση που συζητήθηκε έντονα καθώς θα σφράγιζε κατά πάσα πιθανότητα την νίκη των «Τριών Λιονταριών» ήταν το χαμένο πέναλτι του αρχηγού της Αγγλίας, Χάρι Κέιν που θα έδινε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς ο Χάρι Κέιν στάθηκε στο χαμένο του πέναλτι και εξήγησε τον λόγο που αστόχησε από την άσπρη βούλα.

Ο Κέιν όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε, καθώς τη στιγμή που πήγε να χτυπήσει την μπάλα πάτησε άσχημα με το αριστερό και γλίστρησε: «Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια... Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή και του επιθετικού. Δεν ήταν με το μέρος μου η τύχη στο δεύτερο ημίχρονο».

Δείτε το χαμένο πέναλτι του Κείν: