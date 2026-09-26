Nations League: Πήρε το ντέρμπι με την Αγγλία η Ισπανία

Είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια και το «φωνάζει»! Η Ισπανία νίκησε 3-2 στο «Γουέμπλεϊ» την Αγγλία, με ανατροπή στη... ανατροπή και έδειξε για ποιον λόγο θεωρείται μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες στην Ιστορία του ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, ανάγκασε τους πάντες να αναρωτηθούν «αν όχι τώρα, πότε;» Κι αυτό το ερώτημα αφορά το εκπληκτικό αήττητο σερί της «Roja» που επεκτάθηκε στους 39 αγώνες και κρατάει από τον Μάρτιο του 2024, όταν είχε χάσει 1-0 σε φιλικό από την Κολομβία.

Οι Άγγλοι βρήκαν τις απαντήσεις στο προβάδισμα του Γιαμάλ από τα... αποδυτήρια και προηγήθηκαν 2-1 με Γκόρντον και Κέιν, ο οποίος όμως στο 54΄ αστόχησε (οριζόντιο δοκάρι) σε πέναλτι. Τέτοια... σφάλματα πληρώνονται ακριβά εναντίον της Ισπανίας, που έφτασε στο 2-3 με τους Μπαένα και Ογιαρθάμπαλ.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, ξεχωρίζει η νίκη 2-1 της Κροατίας επί της Τσεχίας στην Πράγα, με τον Λούκα Μόντριτς, που στις αρχές του μήνα έκλεισε τα 41, να πετυχαίνει το πρώτο γκολ να να γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία σκόρερ στα χρονικά.