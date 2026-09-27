Τρινκιέρι: «Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει νωρίτερα - Κάναμε δύο πολύ σοβαρά λάθη στην άμυνα»

Στην αγωνιστική συμπεριφορά των παικτών του στάθηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά τη σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής του «δικεφάλου» αναφέρθηκε στην ένταση και την αποφασιστικότητα που έδειξε η ομάδα του, επισημαίνοντας παράλληλα πως το αποτέλεσμα δεν πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολικούς ενθουσιασμούς, δεδομένου ότι η σεζόν βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Ο Ιταλός τεχνικός ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, την παρουσία του ΠΑΟΚ στα ριμπάουντ και την καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται να τον ικανοποίησε περισσότερο ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντέδρασαν κάθε φορά που υπέπεσαν σε λάθος, στοιχείο που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τρινκιέρι

«Είναι Σεπτέμβριος, επομένως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι και μάλιστα απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είμαι φυσικά χαρούμενος για το αποτέλεσμα, γιατί η νίκη είναι νίκη και την παίρνω. Δεν πρέπει ποτέ να είσαι επιλεκτικός με μία νίκη.

Τους κερδίσαμε στα ριμπάουντ, είχαμε περισσότερες ασίστ, παίξαμε με μεγάλη ενέργεια και πάθος. Κάναμε κάποια πολύ σοβαρά λάθη στα τελευταία λεπτά και αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να παρέμβω για να βελτιωθούμε.

Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει νωρίτερα και πιο εύκολα. Κάναμε τη ζωή μας δύσκολη, όμως ποτέ δεν χάσαμε την πίστη και το πάθος μας. Αυτός είναι και ο λόγος που πήραμε τη νίκη. Και σε λιγότερο από 24 ώρες μάς περιμένει η άλλη μεγάλη ομάδα της Αθήνας».

Για το τι σημαίνει η νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, τόνισε:

«Κρατάμε τη νίκη. Είναι ένα ακόμη παιχνίδι. Αύριο θα παίξουμε και δεν ξέρω πόση ενέργεια θα έχουμε. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ξόδεψε το ένα δέκατο της δικής μας ενέργειας.

Ως προπονητής κοιτάζω πάντα τη μεγάλη εικόνα. Είναι μία πολύ γλυκιά νίκη για τους φιλάθλους και είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνω και πολλά πράγματα στα οποία πρέπει να τους κάνω καλύτερους.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τη νοοτροπία που είχαμε. Γιατί, όπως λέω πάντα στους παίκτες μου, το πιο σημαντικό, αυτό που είναι καθοριστικό, είναι τα 30 δευτερόλεπτα μετά τη μαλ***α! Τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα αφού κάνεις κάτι ανόητο είναι καθοριστικά για εμάς.

Κάναμε δύο πολύ σοβαρά λάθη στην άμυνα. Νομίζω ότι παίξαμε καλή άμυνα στον Φρανσίσκο για 39 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Τον γνωρίζω πολύ καλά, είναι πολύ ταλαντούχος, και του χαρίσαμε έξι πόντους έτσι.

Όμως το ότι μπορέσαμε στην τελευταία κατοχή να πάρουμε το επιθετικό ριμπάουντ, να βρούμε την έξτρα πάσα και να βάλουμε το buzzer beater, αυτό δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ. Είναι καθαρά θέμα νεύρου και πάθους. Και αυτό είναι που μου δίνει τεράστιο κίνητρο να τους πιέσω ακόμη περισσότερο».

Ο Τρινκιέρι αναφέρθηκε και στο προηγούμενο παιχνίδι των δύο ομάδων στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

«Το παιχνίδι στο "Παύλος Γιαννακόπουλος" μάς έμαθε σε ποιο επίπεδο πρέπει να παίξεις για να μπορέσεις να τους ανταγωνιστείς. Πρέπει να είσαι σκληρός, πρέπει να κερδίσεις τη μάχη των ριμπάουντ και πρέπει να προσέξεις την μπάλα. Αυτά είναι πράγματα που κάναμε καλά σήμερα.

Από την αρχή ένιωσα ότι η ομάδα μου ήταν πνευματικά μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά, γιατί χάσαμε τουλάχιστον 12 εντελώς ελεύθερα σουτ. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία πολύ δυνατή και επιθετική ομάδα.

Ακόμη και όταν βρεθήκαμε πίσω με πέντε πόντους, ένιωθα ότι ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Δεν αισθάνθηκα ότι έπρεπε να κάνω κάτι ιδιαίτερο. Έπρεπε απλώς να τους πιέσω να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάναμε.

Το μπάσκετ είναι παιχνίδι λαθών. Το ότι κερδίζεις δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις λάθη. Εμείς ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Κάποιες φορές μπορέσαμε να το κάνουμε, κάποιες όχι, γιατί απέναντί μας είχαμε μία πολύ καλή ομάδα με έναν πολύ, πολύ καλό προπονητή. Πνευματικά, όμως, ένιωθα ότι η ομάδα μου έκανε τα σωστά πράγματα».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τις νίκες του ΠΑΟΚ απέναντι σε ομάδες της EuroLeague και αν αυτές αποτελούν ένα «μήνυμα», ήταν ξεκάθαρος:

«Δεν είμαι άνθρωπος που στέλνει μηνύματα. Είμαι ένας προνομιούχος άνθρωπος. Έχω το μεγάλο προνόμιο να προπονώ την ομάδα μου. Πηγαίνω κάθε μέρα στη δουλειά. Ξέρω πόση αγάπη δεχόμαστε από τους φιλάθλους μας, αλλά το μυαλό μου βρίσκεται ήδη στο shootaround και στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Δεν μπορώ να κοιτάζω παραπέρα. Πρέπει να βάζω το ένα βήμα μπροστά από το άλλο. Αυτό είναι».