Ο Σέρβος κόουτς μίλησε στους ρέφερι αφού ολοκληρώθηκε το δεύτερο δεκάλεπτο του ημιτελικού στο Περιστέρι.

Σκληρό παιχνίδι απ’ την πλευρά του ΠΑΟΚ, πολλά φάουλ και αγώνας χωρίς ρυθμό για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πρώτο ημίχρονο του δεύτερου ημιτελικού στο Super Cup. Αυτή η κατάσταση έφερε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους διαιτητές με το που ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Ο Σέρβος κόουτς πριν πάει στα αποδυτήρια, κατευθύνθηκε προς τους διαιτητές οι οποίοι μαζεύτηκαν στο σημείο και τους μίλησε σε ήρεμο ύφος.