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Εμπαπέ: Απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό - Tο διάστημα απουσίας του

Ανακούφιση στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά τον τραυματισμό του με τη Γαλλία δεν έδειξαν σοβαρή ζημιά.

Εμπαπέ: Απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό - Tο διάστημα απουσίας του
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Ανακούφιση επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης αναφορικά με την κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ, μετά την ανησυχία που προκάλεσε ο τραυματισμός του στην αναμέτρηση της Γαλλίας με την Τουρκία για το Nations League.

Ο Γάλλος επιθετικός τραυματίστηκε λίγο μετά το γκολ με το οποίο έδωσε το προβάδισμα στους «τρικολόρ». Ο Εμπαπέ έπιασε αμέσως το αριστερό του γόνατο, προκαλώντας ανησυχία τόσο στο ιατρικό επιτελείο της εθνικής Γαλλίας όσο και στους ανθρώπους της Ρεάλ.

Η ανησυχία ήταν μεγαλύτερη καθώς πρόκειται για το ίδιο γόνατο που είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα την περασμένη σεζόν, όταν είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο 27χρονος επέστρεψε στη Μαδρίτη και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν σοβαρή ζημιά. Σύμφωνα με τη Marca, ο Εμπαπέ υπέστη υπερέκταση της οπίσθιας κάψας του αριστερού γονάτου και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο εβδομάδες και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την επανέναρξη της La Liga και την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ στις 10 Οκτωβρίου.

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